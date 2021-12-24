“东方之星”国际研讨会在首都开幕

哈通社/努尔苏丹/12月24日-- “东方之星”国际研讨会24日在国家学术图书馆开幕，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫出席会议。

活动由国际突厥学院组织，突厥语政府机构代表、科学家，以及公众人物出席会议。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在开幕式上指出了突厥世界在哈萨克斯坦多元外交政策中的特别作用。

«30 年来，我国已成为国际社会的重要和积极成员。 在独立的这些年里，我们回顾了历史和文化，并巩固了母语的地位。‘文化遗产’等项目为以上工作的开展提供了巨大的推动力。 精神文明复兴计划则旨在复兴整个民族的意识。»他说。

他指出，30年来，我们与突厥国家的合作达到了新的高度。毫无疑问，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在这方面的贡献巨大。在纳扎尔巴耶夫的倡议下，成立了突厥议会、突厥语国家议会大会和突厥学院等权威组织。众所周知，最近突厥语国家合作委员会正式更名为突厥国家组织。今年3月在突厥斯坦举行的突厥语国家合作委员会非正式首脑峰会上，托卡耶夫总统说到：«我们的目标是使突厥世界成为二十一世纪最重要的经济、文化和人道主义空间之一。»

在这方面，议长表示，当前的重要工作之一是加强经济合作。

值得一提的，活动在尼扎米·甘贾维诞辰880年、阿里希尔·纳沃伊诞辰580周年和尤努斯·埃姆莱诞辰700周年之际举行。

【编译：阿依波塔】



