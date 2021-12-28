哈萨克斯坦新冠疫情形势稳定 总理下达接种加强针相关工作指示

哈通社/努尔苏丹/12月28日--哈萨克斯坦新冠肺炎疫情形势稳定。

哈萨克斯坦卫生部代理部长詹多斯·布尔科特巴耶夫在 28 日召开的政府例行工作会议上表示，全世界的新冠肺炎确诊率都在上升，过去一个月，欧洲确诊率增加 11% ， 太 平洋和非洲国家确诊率增加 10% 。 据世界卫生组织数据，过去两周，欧洲 18 个国家的确诊率有所增加。 具体来说，西班牙和意大利增加 - 97% ，丹麦 - 89% ，英国、葡萄牙 - 69% ，法国 - 39% 。在这方面，哈萨克斯坦在过去两周内的感染率下降 32% 。

据其介绍，哈萨克斯坦当前的新冠肺炎疫情形势稳定。

“目前，单日平均新增新冠肺核酸检测结果阳性的 500 例确诊病例和核酸检测结果阴性，但症状与确诊病例相似的病例 50 例。 ” 他说。

在这方面，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明下达了有关接种新冠疫苗加强针工作指示。

总理表示，国内疫情形势稳定，传染病医院和康复病床的使用率为17%。新冠肺炎确诊患者的住院率和重症患者人数明显减少，大部分地区处于疫情传播率较低的绿区。当前，仅有努尔苏丹市和北哈州两个地区处于疫情传播风险中等的黄区。鉴于全球疫情形势，仍要严格遵守防疫规则。

据其介绍，截至当前，全国已有超过900万人接种新冠疫苗第一针，这近乎18岁以上目标人群的80%。同时，已有850万人接种疫苗第二针，这是目标人群的75%。

“接下来，要进一步开展新冠疫苗加强针接种工作。2022年的上半年，应有约900万人接种加强针。在这方面，卫生部、新闻部和各州政府要做好加强针接种宣传工作。 ” 他说。

【编译: 阿依波塔】