哈萨克斯坦网速居中亚国家之首

哈通社/努尔苏丹/12月28日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，截至今年11月底，全哈使用固定宽带互联网用户数量为275万，同比增长6.1%。

阿拉木图州的固定宽带互联网用户增长最明显，增幅为14.7%，达到22.9万人。哈国三个主要特大城市的固定宽带用户增长率都相当高：努尔苏丹增长8.8%，阿拉木图增长7.2%，奇姆肯特增长7%。

哈国农村地区的固定宽带用户数量增长了6.5%，达到62.43万，城市地区固定宽带用户数量增加了6%，达到212万。农村地区的用户数量仍在逐年增长。

随着城市和农村地区固定宽带用户数量的增加，哈国固定宽带的平均网速也在增长。根据世界知名网络测速软件Speedtest公布的全球指数，哈国今年固定宽带的平均速度从50.74 Mbps增至2021年10月62.04 Mbps，是中亚国家中网速最快的。

中亚地区其他国家指数分别为：吉尔吉斯斯坦（50.64 Mbps）、乌兹别克斯坦（46.94 Mbps）、塔吉克斯坦（32.96 Mbps）和土库曼斯坦（3.91 Mbps.）。

此外，根据有线电视的一项研究。2020-2021年期间，在所有中亚国家中，哈萨克斯坦的固定宽带价格最低，平均每月上费用为9.8美元。吉尔吉斯斯坦为15.5美元，乌兹别克斯坦为16.5美元，塔吉克斯坦为19.8美元。土库曼斯坦互联网费用最高，平均每月164.5美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】



