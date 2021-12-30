哈乌两国政府总理举行视频会谈 讨论双边合作问题

哈通社/努尔苏丹/12月30日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫之间的会谈30日以视频形式举行。

会谈期间，双方讨论了乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫对哈萨克斯坦进行的国事访问和与哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行会谈（今年12月6日）期间达成的协议，以及两国政府间合作委员会第19次会议（今年11月26日）框架下达成的协议执行情况。

双方就经贸、投资、过境运输、农业、水利能源、产业合作、数字化、医疗卫生、教育、旅游等领域合作的热点问题进行了讨论。

两国相关政府部门负责人分别就各领域合作情况作了汇报。

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦约占中亚所有区域贸易的 70%。

2021年前10个月，双边贸易额达32.6亿美元，较2020年同期增长29.8%，较2019年前 10 个月，增长 10.6%。

哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦的出口量与 2020 年的前10个月相比，增长 31.6%，达到23.7 亿美元。与2019年前10个月相较，这一数字增长34.3%。

出口增长的主要驱动力是农业和农工综合体（+ 17%），以及炼油（2.2 倍）、冶金（+ 99.3%）和汽车制造业（+ 28.3%）。

当前的任务是，将双边贸易额短期内增加到50亿美元，中期增加到100亿美元。

目前，正在实施一项在两国边境建立“中亚 ” 国际产业合作中心项目。

在这方面，哈萨克斯坦政府总理谈到了两国在工业合作、水电和农业等领域合作的生机活力。

此外，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦在过境运输领域也实现了高水平合作，为货物运输制定了优惠关税政策。

今年前11个月，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的铁路运输量达2270万吨。两国在环保、水利、林业等领域的合作不断发展。

目前，正在实施联合项目，以解决咸海的环境问题，以支持整个咸海地区的社会经济发展。

“根据年度报告，我们达成了重要协议，并取得了重大成果。得益于两国领导人的政治意愿，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的战略伙伴关系呈现出了强劲的发展势头。 ” 马明说。

【编译：阿依波塔】