拥有国际标准化考试成绩的血亲同胞可免考入学哈萨克斯坦大学

哈通社/努尔苏丹/12月30日--血亲同胞们可凭国际标准化高考成绩入学哈萨克斯坦大学。

哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫30日表示，根据相关立法，教育部根据国家统一考试（Ұлттық бірыңғай тестілеу, ҰБТ, 又称全国统一高考）成绩分配公费教育名额。如今，为血亲同胞们分配的公费高等教育名额占总名额的4%（2265个）。

在这方面，副总理介绍说，该名额框架下， 2012 年至 2021 年，共有8000 多名血亲同胞入学哈萨克斯坦的高等教育机构。为了进一步扩大血亲同胞们的高考机会，从2020年开始组织了在线高考，这允许在国外的考生远程参加哈萨克斯坦统一高考。

他表示，今年有1143名血亲同胞参加了在线考试，其中69%即796名血亲同胞考生获得了公费教育名额。

“值得一提的是，2020年起，哈萨克斯坦引入了可以SAT、AST和IB国际标准化考试成绩替代哈萨克斯坦高考成绩制度，拥有以上类型考试成绩单的考生可免考统一考试。因此，拥有这些国际标准化考试成绩的血亲同胞也有机会免考入学。 ” 他说。

此外，他还介绍说，从2020年起，侨民代表也可根据面试结果入学高等教育机构预科。

“ 每年有1000多名来自中国、乌兹别克斯坦、蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的学生被大学预科录取，为他们提供国家奖学金和宿舍名额。 根据预科计划，他们可在该阶段学习哈萨克语和统一教育科目，以及国家统一考试准备课程。”他说。

【编译：阿依波塔】