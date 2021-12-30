全球煤炭需求持续增长

哈通社/努尔苏丹/12月30日 -- 俄《生意人报》12月20日报道，中国能源需求激增及欧洲能源危机阻碍全球经济除碳进程。国际能源机构预测，未来几年全球煤消费量较2018年水平仍将增长，但后续各国将回归低碳议程。

在全球工业生产回暖背景下，2021年全球煤炭需求或将达79亿吨，同比增长6%（2020年为74.5亿吨）；到2024年煤炭需求将稳定在80.3亿吨水平，到2030年或将降至50亿吨。煤炭行业形势主要取决于中国和印度两国的需求。2021年，中国煤炭需求增至41.3亿吨（2020年为39.7亿吨），预计到2024年将达42.7亿吨；印度增至10.6亿吨（2020年为9.3亿吨），预计到2024年为11.9亿吨。美国和欧盟煤炭需求也有所增长，分别由4.3亿吨、3.9亿吨增至5.08亿吨、4.35亿吨。俄煤炭较稳定，2024年或将增至2.4亿吨。专家预测，煤炭需求高峰不会长期持续，自2024年起将出现下滑。

煤炭需求高涨带动产量增长。在资源枯竭、抗疫措施持续及供应链中断等不利形势下，2021年全球煤炭供应量由2020年的75.6亿吨增至79亿吨，2022年供应量或将增至81亿吨，到2024 年将维持在80亿吨。俄煤炭增供3100万吨，美国3300万吨，欧盟2800万吨。受泰梅尔Syradasai矿床开发、迪克森港及摩尔曼斯克新码头建设、贝阿铁路及跨西伯利亚大铁路运力提升等利好因素影响，到2024年，俄煤炭产量或将增长50%，出口量或将维持在2.3亿吨左右，到2035年将增至3.8亿吨。