多国领导人向托卡耶夫总统致以新年祝贺

哈通社/努尔苏丹/12月30日 —— 据总统府新闻局消息，新年来临之际，许多国家和国际组织领导人纷纷致电或致信托卡耶夫总统，向全体哈萨克斯坦人民致以2021年新年的问候和祝贺。

其中，发来贺电的国家领导人包括：俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙通、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、英国首相鲍里斯·约翰逊、匈牙利总统亚诺斯·阿德尔、波兰总统安杰伊•杜达、斯洛文尼亚总统博鲁特•帕霍尔、比利时国王菲利普、挪威国王哈拉尔五世、丹麦女王玛格丽特二世、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎西、北约秘书长延斯•斯托尔滕贝格、欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇、独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫、克罗地亚前总统斯捷潘•梅西奇和鞑靼斯坦共和国前总统明季梅尔·沙伊米耶夫，以及大型国际企业、金融组织和外交使节领导人。

贺电指出了哈萨克斯坦在双边和多边层面加强对外合作的重要和优先方向，并祝托卡耶夫总统工作顺利，祝愿哈萨克斯坦人民繁荣发展。

【编译：小穆】