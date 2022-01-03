托卡耶夫总统向中国国家主席习近平致贺信

哈通社/努尔苏丹/1月3日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫向中华人民共和国国家主席习近平致贺信。

据总统府新闻局消息，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统3日向中国国家主席习近平致贺信，祝贺哈中两国建立外交关系30周年。

托卡耶夫总统在贺信中强调指出，哈中两国在短时间内，建立起了堪称国际典范的国家间友好关系。

«在我2019年访华期间，两国共同宣布将双边关系升格为永久全面战略伙伴关系，便是一个明证。这一历史性的决定，是两国在睦邻友好、相互信赖和支持的基础上建立平等关系的双边努力的结晶。特别是，两国已经彻底解决了有关边境划分方面的所有问题，并使其成为了两国友谊和团结的桥梁。与此同时，即将完成的哈中跨境河流问题谈判，也必然将成为两国关系史上又一个华彩的篇章。»哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，哈中两国之间基于高度互信的政治态势，是双边经贸和投资合作高速合作发展的有效保障。有赖于此，许多旨在为两国人民谋福利的合作项目正在积极有效的实施当中。

«我想强调指出，哈萨克斯坦与中国之间有着长达上千公里的铁路和公路，以及石油和天然气管道，将彼此相连。作为‘光明大道’战略和‘一带一路’倡议的基础方向的这条‘钢铁商道’，每年为双方运输大批的人员、物资、石油和天然气创造了条件。»总统说。

总统还指出，哈中两国政府正在积极推动双方的共同利益，竭力消除新冠大流行带来的影响。

托卡耶夫总统还表示，哈方高度评价中国国家主席在推动哈中双边关系发展以及深化两国永久全面战略伙伴关系方面的贡献。

托卡耶夫总统表示，他始终愿意与中方共同努力，加深双方之间正式或工作形式的定期联络。

贺信最后，托卡耶夫预祝习近平工作顺利，祝愿友好的中国人民吉祥如意、繁荣昌盛。

【编译：木合塔尔·木拉提】