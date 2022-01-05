总统主持召开国家社会经济状况会议

哈通社/努尔苏丹/1月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5日召开国家社会经济状况会议。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5日召开国家社会经济状况会议。

会上，总统宣布其已经接受了哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明递交的辞呈。根据哈萨克斯坦宪法，政府总理离职的同时，政府内阁也将一并予以解散，在新一任政府内阁完成组建工作之前，政府成员将继续履行各自的职责。

总统同时任命阿里汗·斯马伊洛夫代理总理职务。

总统在会上指出，新一届政府将需要着重完成防止通货膨胀的任务。

总统对政府委员会、执法机构和曼格斯套州州长稳定该地区形势的工作予以肯定。

托卡耶夫总统在会上谈及当前哈国国内社会政治和经济情况时指出，政府部门，特别是其中的能源部和哈萨克斯坦国家石油天然气公司和哈萨克天然气公司，需对引发国民普遍不满情绪的液化气价格上涨问题负责。

总统强调指出，随着阿拉木图市和曼格斯套州进入紧急情况状态，当地局势正在恢复稳定。

总统同时提出了批评，指出相关部门对总统在去年六月下达的，关于在曼格斯套州建设液化天然气生产工厂项目的落实未能到位，能源部也没有及时对电子平台的价格上涨情况做出及时应对。总统强调有必要对能源行业进行系统性的改革。

为了稳定当前局势，总统表示将执行一系列必要措施。

托卡耶夫总统说：«首先，我将批准政府委员会针对曼格斯套州提出一系列措施。其次，我责成反垄断机构依法对液化气售价实施为期180天的价格监管，各州的售价不得高于去年年末的水平。第三，我责成政府，将液化天然气的销售向电子交易平台和交易所的全面过渡推迟一年。现阶段需要认真制定监管框架，确保交易平台的透明度，并出台机制限制价格的大幅上涨。第四，责成总检察官办公室与竞争保护和发展署联合对价格哄抬行为和其他不公平竞争行为开展调查，在20天内进行报告。»

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦的政治、社会和经济结构不会发生改变，统一、法治、尊重私人产权和市场经济仍然是哈萨克斯坦国家政策的主要原则。

会议最后，托卡耶夫总统就稳定社会经济状况下达了如下附加指示：

1.对石油产品（汽油、柴油、液化气）价格实施为期180天的国家监管；

2.对民生食品价格实施国家监管，各地区地方政府行政长官将根据当地社会经济状况做出合适的决定；

3.着手制定《个人破产》法案；

4.对是否有必要针对公共服务费用实施180天的价格监管进行审议；

5.对低收入群体提供租房补贴问题进行审议；

6.组建名为《为了哈萨克斯坦人民》的社会基金，用于解决健康和儿童相关问题，基金将由国家和私人机构共同提供融资。

在此次会议期间，内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫、国家安全委员会主席卡里姆·马西莫夫、总检察长黑扎特·努尔达吾列托夫分别进行了汇报。

【编译：木合塔尔·木拉提】