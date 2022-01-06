在阿拉木图发动袭击的暴徒具有明显的恐怖主义特征

哈通社/努尔苏丹/1月6日 – 在阿拉木图市实施的旨在恢复社会稳定、打击暴力恐怖主义活动的专项行动仍在持续当中。

根据反恐部门截止1月6日13:00的消息，在阿拉木图市区内开展的反恐行动过程中，已有353名执法人员受伤，并有13名执法人员牺牲。

牺牲的执法人员中，有2人的遗体被发现时已被暴徒实施斩首。

警方强调指出，这一残暴行径明确的显示出，在阿拉木图市内发动袭击的暴徒集团存在明显的恐怖主义和极端主义特征。

据警方介绍，武装暴徒还曾一度包围阿拉木图市的两座医院（第一和第七综合医院），恶意阻拦医院急救车辆，并阻碍医护人员开展救护工作。暴徒还对阿拉木图市的一些新闻机构发动了攻击，遭到攻击的媒体包括哈巴尔电视台、KTK等。

阿拉木图市区内还有多家商场和公共设施遭到洗劫。

另据阿拉木图市警察厅发言人萨勒塔纳特•阿泽尔别克透露，在5日晚间开展的反恐行动当中，警方击毙了数名暴徒，这些暴徒伪装成普通市民，有目的的开展攻击行为。

目前警方正在对暴徒的真实身份开展调查工作。

警方呼吁阿拉木图市市民和游客，在反恐行动开展期间待在家中，尽可能避免外出。

【编译：木合塔尔·木拉提】



