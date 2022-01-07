哈萨克斯坦境内发现新冠奥密克戎变种感染病例

哈通社/努尔苏丹/1月7日 – 哈萨克斯坦努尔苏丹市和阿拉木图市均发现了新冠病毒奥密克戎（Omicron）变种感染病例。

据哈萨克斯坦卫生部消息，2022年1月6日，位于首都努尔苏丹市的国家分析中心DNA检测实验室完成了对96例阳性样本的检测分析报告。

报告显示，提交分析的样本当中，有8例样本为新冠奥密克戎变种，占送检比例的8.3%。

这8例样本中，7例来自阿拉木图市，1例来自努尔苏丹市。

其他样本中，新冠德尔塔变种占到了71%，德尔塔+变种占16%，其他已知的变种占到了4.7%。

新冠奥密克戎变种的特征是高传播性和重复感染性。该变种病毒对上呼吸道的感染性较德尔塔提高了10倍。

截止2022年1月6日，全球已有126个国家检测出奥密克戎病毒感染病例。

值得一提的是，据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1138例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时又有264人康复出院。

截至2022年1月7日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达991 896人 ，累计康复人数962 473人。

【编译：木合塔尔·木拉提】