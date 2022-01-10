哈萨克斯坦外交部就部分外媒报道发表评论

哈通社/努尔苏丹/1月10日—哈萨克斯坦外交部就部分外国媒体发布的报道发表评论。

外交部称，自国家实施紧急状态以来，部分外国媒体的报道存在偏见与片面性。在此方面，哈萨克斯坦外交部作出如下声明：

此前，曼格斯套州和全国多个主要城市都举行了和平集会，民众在集会中提出的要求得到了充分满足。然而，恐怖分子、极端主义分子和犯罪团伙利用了这一点，使紧张局势和暴力不断升级。因此，国家宣布实施紧急状态。

阿拉木图和其他地区发生的暴力事件表明，哈萨克斯坦受到了国外训练有素的恐怖组织精心策划的恐怖袭击。根据初步数据显示，袭击者中还包括在冲突地区内极端宗教团体的成员。

外交部表示，哈萨克斯坦执法机构和武装力量正在打击的是恐怖分子，而不是部分外国媒体所说的«和平抗议者»。

外交部称，在这种情况下，哈萨克斯坦不得不向集安组织寻求帮助。

该组织共派出2500名维和人员稳定局势，其任务包括保护战略设施和协助哈萨克斯坦执法部队。而打击恐怖组织的主要行动由哈萨克斯坦执法机构和武装部队进行。此外需要指出的是，集安组织维和部队将暂时驻扎在哈萨克斯坦，待局势稳定后，将应哈方要求撤离。重要的是，和平抗议者事后将不会受到骚扰。

外交部表示，目前已指示执法机构对局势原因进行全面调查，调查结果将通报国际社会。

不幸的是，哈萨克斯坦数名执法人员和士兵在此次冲突事件中遇害。在此方面，2022年1月10日已被宣布为全国哀悼日。

【编译：达娜】