政府代理总理召开会议 讨论落实总统指示

哈通社/努尔苏丹/1月10日 – 哈萨克斯坦政府代理总理阿里汗·斯马伊洛夫10日主持召开政府会议，针对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统近期相关指示的落实情况进行讨论。

中央和地方执行机构、阿特梅肯企业家联合会、国营企业负责人出席会议。

会议开始时，所有与会者为暴恐袭击事件的遇难者集体默哀一分钟。

斯马伊洛夫在会上指出，哈萨克斯坦当前面临着前所未有的破坏性势力的侵略，最大的城市阿拉木图和其他多个州的首府都遭到了恐怖分子和暴徒的攻击。

代理总理表示，由于托卡耶夫总统果断坚决的做出了应对，哈萨克斯坦得以遏制了暴徒的暴行，并开始恢复法律和秩序。但在这期间，军警和平民当中都不幸的出现了伤亡。

斯马伊洛夫向所有遇害者的家属表示了慰问，并强调为所有为了维护哈萨克斯坦共和国宪法秩序而英勇作战的军警人员感到自豪。

会上，各部代理部长针对当前的各领域情况，以及采取的一系列措施进行了汇报。

根据总统的相关指示，哈萨克斯坦政府组建了一个包括了总检察长办公室、国家安全委员会、内务部、反腐败行动署和金融监督署在内的跨部门调查小组。

据悉，总检察长办公室已经启动了针对恐怖暴力活动的预审调查工作，旨在查明预谋、组织、实施和参与此次暴力恐怖袭击事件的相关事项。

政府将从预算中划拨专款，用于为内务部和国民警卫队下属的特殊部队提供装备。

在制止暴力恐怖袭击的专项行动中阵亡的军警人员，政府将为其家庭提供必要的资金和物质援助。

为了帮助受到损失的公民或寻找失联人员，已经开通了24小时提供服务的1414热线电话。

各个地区将分别组建委员会，负责对当地在暴力袭击期间遭受的损失进行统计。阿塔梅肯企业家联合会将协助处理此事。

目前，除阿拉木图市以外的所有地区，公用事业和民生设施均正常运行。全国范围内医疗系统运行正常，金融系统工作状态也已经逐步恢复常态。

所有驻哈外交使节团的安全保障工作均得到了强化，与外国和国际组织之间的联络得到了有效的保障。

会上，代理总理斯马伊洛夫重申，各部门需严格、有效、高质量的完成托卡耶夫总统下达的各项任务。

他还针对控制民生食品价格、建立《为了哈萨克斯坦人民》基金以及为低收入群体提供租房补贴等问题，向各级有关部门下达了工作安排。

«公民提出的所有建设性的建议和诉求都必须得到重视，并制定相对应的措施。»斯马伊洛夫说。

根据代理总理的指示，中央和地方执行机关，以及阿塔梅肯企业家联合会需要在未来的两周内，针对国民的诉求提出具体的解决方案并提交国家经济部审议。

【编译：木合塔尔·木拉提】