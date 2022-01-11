托卡耶夫总统：阿拉木图遭遇的袭击明显经过精心策划

哈通社/努尔苏丹/1月11日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日在马吉利斯（议会下院）会议上发表的讲话中指出，2022年年初发生在哈萨克斯坦的严重暴力恐怖袭击事件，明显经过了长期精心的策划。

托卡耶夫总统认为，这是哈萨克斯坦共和国自独立以来所遭遇的最严峻和最艰难的阶段。

«我国人民团结一心，众志成城，肩并肩的面对并通过了这场全国性的考验。今后，我们必须确保这样的情况不会再次发生。因此，彻底查明这起悲剧的前因后果，是我们当前需要开展的重要任务。»托卡耶夫总统说。

总统强调指出，目前在舆论当中，传播着许多相互矛盾的、与事实真相大相径庭的虚假消息。

«有些信息是公民未能了解真相而错误作出的判断，有些则是为了激化矛盾而蓄意散布的谣言。»他说。

总统指出，人民需要的是真相。«因此需要对时间进行仔细的调查。我想说的是，年初至今发生的所有事件，可以说是相互有着紧密联系的。明确的说，这是一个进行了多年策划的恶毒阴谋。实施他们最险恶的手段，就是那些阴谋者的目的。»

值得一提的是，托卡耶夫总统在国内爆发的暴力骚乱后，提名阿里汗·斯马伊洛夫为新政府总理，该提名获得了议会各党派的一致同意。

【编译：木合塔尔·木拉提】