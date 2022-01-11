总统：将成立“为哈萨克斯坦人民”基金 其工作将完全透明

哈通社/努尔苏丹/1月11日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在11日召开的马吉利斯（议会下院）全体会议上表示，将成立 “为哈萨克斯坦人民”公共社会基金。

总统表示，哈萨克斯坦的社会支出占国家预算的50%以上， 但这还不够。 “ 我们有一个国家基金，是国家的财政支柱。 今天，我指示建立一个称作‘为哈萨克斯坦人民’的公共社会基金， 它的成立将有助于解决医疗卫生、教育和社会支持方面的紧迫问题。”

总统指出，该基金将为患有罕见病的儿童提供援助，因为许多家庭无法负担治疗费用。

“将在各市、县和村建设儿童体育设施，为天才儿童提供支持。同时，将为阿拉木图市的重建提供帮助，并通过该基金为本次事件中牺牲的士兵家庭提供帮助，这些都还只是个例。 ” 他说。

总统介绍说，这不是总统、政府或任何其他国家机构的基金，是所有哈萨克斯坦人的基金，是人民的基金，该基金不为政府工作。 将建立权威的监事会，任命负责任的领导，以确保其工作完全透明。 基金的计划、预算和项目都将在其网站上公布，所有信息都将公开。 基金的资金来自私人和公共资源。

此外，该基金还计划吸引国际慈善机构的援助。

“在首任总统的领导下，哈萨克斯坦出现了一批发展良好的公司和符合国际标准的富人。我认为，是时候由他们来尊重和帮助哈萨克斯坦人民。因此，政府应确定向该基金定期提供捐助资金的公司名单及其每年向基金捐款的数额。此外，我希望那些有钱并且低调的人们也能积极参与。我相信该基金将成为巩固社会和增强公民社会正义感的又一工具。 ” 总统说。

【编译：阿依波塔】