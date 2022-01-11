总统签署批准政府新内阁成员名单

哈通社/努尔苏丹/1月11日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日签署命令，批准政府内阁成员名单。

哈萨克斯坦政府新内阁成员名单如下：

罗曼·斯卡利亚尔 – 哈萨克斯坦政府第一副总理；

耶拉勒·鲁赫潘吾勒·托赫詹诺夫- 哈萨克斯坦政府副总理；

穆合塔尔·别斯肯吾勒·特列吾别尔德 – 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长；

哈勒姆詹·铁勒曼吾勒·阔伊什巴耶夫 – 哈萨克斯坦总理办公厅主任；

穆拉特·卡热拜吾勒·别克塔诺夫 – 哈萨克斯坦国防部部长；

叶尔兰·扎曼别克吾勒·图尔古姆巴耶夫 –哈萨克斯坦内务部部长；

阿斯哈尔·胡阿尼什吾勒·乌玛若夫 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长；

叶尔波勒·什拉克拜吾勒·卡拉舒科夫 – 哈萨克斯坦农业部部长；

哈纳特·谢尔盖吾勒·穆辛 – 哈萨克斯坦司法部部长；

阿斯哈特·哈纳特吾勒·阿伊玛汗别托夫 – 哈萨克斯坦教育和科学部部长；

阿扎尔·黑尼亚特 – 哈萨克斯坦卫生部部长；

塞热克·江布尔吾勒·沙普肯诺夫 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长；

海尔别克·阿伊特拜吾勒·吾斯肯巴耶夫 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长；

耶尔乌兰·肯杰别克吾勒·加玛吾巴耶 – 哈萨克斯坦财政部部长；

达吾然·阿斯科尔别克吾勒·阿巴耶夫 – 哈萨克斯坦文化和体育部部长；

巴赫特·图尔勒汗吾勒·苏勒坦诺夫 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长；

尤里·维克托罗维奇·伊林 – 哈萨克斯坦紧急情况部部长；

阿勒别克·萨肯吾勒·库安特洛夫 – 哈萨克斯坦国家经济部部长；

巴格达特·巴特尔别克吾勒·穆辛 – 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长；

塞热克哈里·阿曼哈里吾勒·布列克舍夫 – 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长；

波拉特·沃拉尔吾勒·阿克硕拉科夫 – 哈萨克斯坦能源部部长。

据悉，该法令自签署日起正式生效。

【编译：小穆】