新冠感染率激增 卫生部长提议为老年人施打辉瑞疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月12日 – 哈萨克斯坦最近两周新冠感染率增长了4%，卫生部长建议为60岁以上人群施打辉瑞疫苗，以增强老年人群对病毒的防护力。

在12日举行的新一届政府工作会议上，卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特就当前国内外的新冠疫情传播情况进行了汇报。

据卫生部长介绍，目前新冠病毒在全球范围呈现蔓延趋势。最近的一周里，美国的新冠新病例增幅达到了100%，欧洲65%，东南亚78%，太平洋地区38%。

她表示，根据世卫组织提供的报告，欧洲54个国家中，有38个国家在最近两周出现了明显的病例增长。

卫生部长说：«哈萨克斯坦最近两周的病例增幅达到了41%。»

阿扎尔·黑尼亚特表示，当前哈国新冠疫情形势已经变得非常严峻。昨日单日新增的经PCR检测确诊的新冠患者达到了4810例，PCR检测阴性但符合新冠肺炎症状的病例有79例。

与1月1日相比，单日新增病例数量增长了2.4倍。

当前国内三大直辖市（努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市）和阿特劳州已被列入疫情传播高风险区域（红区）。另有6个地区处于疫情传播中等风险的黄区，低风险绿区内有7个地区。

卫生部长表示，提高新冠疫苗接种人群数量是当前能够抵御病毒感染的最有效手段。截至目前，我国已有940万人接种新冠疫苗第一针，占目标人群数量的79.2%，第二针接种人数也达到了870万人以上，占应接种人群的75.1%。

鉴于已在哈国境内发现了新冠奥密克戎变种的传播，卫生部正在针对性的开展一些应对措施。

阿扎尔·黑尼亚特表示，为增强对弱势群体的防护力度，建议除12岁以上未成年人、孕妇和哺乳期妇女外，将60岁以上的老年人群体，也纳入到辉瑞疫苗的接种人群当中。

此外，疫苗加强针工作的开展力度也需要进一步强化执行。

【编译：木合塔尔·木拉提】