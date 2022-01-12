托卡耶夫总统会见集安组织秘书长扎斯

哈通社/努尔苏丹/1月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在总统府会见集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯。

会谈中，托卡耶夫总统就集安组织非例行会议成果表示满意，并向集安组织成员国在恐怖袭击时期对哈萨克斯坦提供的支持和援助表示了感谢。

哈萨克斯坦总统特别强调指出了集体安全条约组织秘书长和秘书处全体工作人员，以及集体安全条约组织联合参谋部在我国开展维和行动所作的贡献。

“这种情况再次证明了本组织作为一个军事政治结构的重要性。我认为，国际社会现在正在谈论集体安全条约组织。在当前形势下组织展现了有效性。因此，我相信未来集安组织将被认可是一个有用的结构。我认为，秘书处应该与其他国际组织的领导建立合作，这非常有利。与此同时，我还认为设立集安组织秘书处维和行动特别代表机构是非常合适的。”托卡耶夫说。

集安组织秘书长通报了集安组织在哈萨克斯坦执行维和任务的情况，以及在哈萨克斯坦总统规定的期限内撤出维和特遣队计划。

扎斯还对哈萨克斯坦总统提出的设立集安组织秘书处维和特别代表机构的倡议的及时性和重要性表示欢迎。

【编译：小穆】