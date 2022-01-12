中国国家主席习近平等多国领导人向托卡耶夫致慰问电

哈通社/努尔苏丹/1月12日 —— 据总统府新闻局消息，多个国家领导人和国际组织代表就阿拉木图暴力事件向托卡耶夫总统致慰问电。

中国国家主席习近平在慰问电中指出，托卡耶夫总统在关键时刻迅速控制了局势，并采取及果断具体的措施。

“这充分展现您是一位英明的政治家，以及对您的国家和人民负有重大责任的人物。我对此高度评价！中方强烈反对任何破坏哈萨克斯坦稳定、威胁它的安全、扰乱哈萨克斯坦人民安宁的势力，以及反对外部势力在哈萨克斯坦蓄意制造混乱和‘颜色革命’。中方还坚决反对任何诋毁哈中友谊、阻挠两国合作的企图。”习近平说。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔季约耶夫在慰问电中向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民表示慰问，并向为保卫国家和平牺牲的军人家属表示诚挚的哀悼。

“我想再次重申，我全力支持您为保障兄弟国哈萨克斯坦的和平与稳定采取的果断措施。”米尔季约耶夫说。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫在慰问电中就对哈萨克斯坦发生的悲惨事件深感悲痛，并代表个人及吉尔吉斯斯坦人民向托卡耶夫总统和哈萨克人民表示慰问。他强调，吉尔吉斯斯坦作为可靠的邻国和战略伙伴，始终支持哈萨克斯坦。

白俄罗斯总统卢卡申科在慰问电中表示，导致多人遇难和建筑物损害的恐怖袭击再次证明国际恐怖主义对国际社会的威胁。

“显然，极端分子的最终目的是破坏多民族哈萨克斯坦的局势，制造混乱，推翻宪法，激化兄弟之间的战争以改变政治进程。”卢卡申科说。

此外，向托卡耶夫总统致慰问电的领导人还包括：塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙和土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫，以及联合国文明联盟（UNAOC）高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯等。

【编译：小穆】