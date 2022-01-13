托卡耶夫总统谈国家当前主要任务

哈通社/努尔苏丹/1月13日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫12日发表多条推文，就国家当前主要目标任务作出了明确的指示。

总统在推文中写道，国家当前的主要任务是保障国民的福祉和生活质量。发展公平竞争、支持中小企业。

总统强调，公开透明的国家支持政策将是新经济方向的基础原则。

他还写道，政府应优先确保本国货币汇率稳定。若无法确保坚戈的坚挺，以及降低通货膨胀，就不可能实现经济可持续增长、增加公民福利、获得投资者的信任。

关于各地区之间的发展，托卡耶夫总统指出，政府需要将工作的重点放在缩小各地区发展差距方面，并着力解决就业问题，为各地区社会文化发展创造必要的条件。

托卡耶夫总统表示，将会在许多地区开设外国一流大学的分支机构。

谈及即将组建的《为了哈萨克斯坦人民》公益基金，托卡耶夫总统表示，成立这一基金旨在解决我国国民面临的具体问题。基金的资金将会被用于帮助患有罕见病的儿童进行治疗，以及为公共和文化设施的建设提供融资。阿拉木图市的重建工作也将得到这一基金的支持。

托卡耶夫总统最后在推特上写道：«我们团结在一起，共同守护住了国家的完整、和平与和谐。在与恐怖主义的斗争当中，我们的公民们体现出了高度的爱国主义，竖立了团结一心的榜样。我们的国家已迈入新的发展阶段，这将是一个彻底革新的时代，让我们共同建设一个成功和繁荣的哈萨克斯坦！»

【编译：木合塔尔·木拉提】