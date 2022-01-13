世卫组织呼吁谨防新冠和其他呼吸道疾病同时暴发

哈通社/努尔苏丹/1月13日-- 据新华网报道，世界卫生组织12日说，新冠变异病毒奥密克戎毒株在几乎所有国家正迅速取代德尔塔毒株，各国应做好准备，谨防在即将到来的春季新冠和其他呼吸道疾病同时暴发。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫当天在记者会上说，随着人们社交活动的增加，以及春季流感病毒等其他呼吸道病原体的流行，预计未来将出现新冠和其他呼吸道疾病同时暴发的状况。她呼吁各国为此做好准备，确保呼吸道疾病监测系统的一体化运行。

据世卫组织统计，上周各国向该组织报告的新增新冠病例超过1500万例，是迄今为止报告病例最多的一周，这主要源于奥密克戎毒株在几乎所有国家正迅速取代德尔塔毒株。同时，各国向世卫组织报告的每周死亡人数则自去年10月以来一直维持在平均每周4.8万人。

世卫组织表示，住院人数没有出现之前激增的情况可能是由于奥密克戎毒株的毒性程度降低，以及人们因接种疫苗或感染后康复而产生的广泛免疫力。但世卫组织警告说，庞大的新增病例数正在给医疗系统带来沉重负担。

除接种疫苗外，世卫组织还呼吁人们采取日常措施减少病毒传播。范克尔克霍夫表示，预计未来疫情仍会在那些没有接种疫苗和没有得到良好保护的人当中暴发。她强调，通过接种疫苗以及改善临床护理，完全可以减少严重疾病和死亡，而疫情如何发展取决于人们如何使用现有的防控措施。



