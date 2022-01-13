韩政府：奥密克戎或在两周内成为优势毒株

哈通社/努尔苏丹/1月13日-- 据韩联社消息，韩国政府13日预测，随着新冠病毒«奥密克戎»变异株继续扩散，境内单日新增病例下降趋势放缓，若该毒株月底成为优势毒株，届时确诊规模将再次增多，掀起第五波流行。

保健福祉部中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱当天表示，奥密克戎可能在今后一到两周内成为主导韩国疫情的优势毒株，导致疫情出现不减反增的局面。

统计显示，韩国上周新增病例中感染奥密克戎的病例占比12.5%。政府预计奥密克戎将取代德尔塔成为感染比例超过50%的优势毒株，此后淘汰其他变异株。

政府指出，确诊病例重新增长的时点可能成为第五波流行的起点。韩国从7月初至今已长达7个月处于第四波流行。政府计划14日在中央灾难安全对策本部例行记者会上公布春节期间防疫安排等应付奥密克戎的防疫调整方案。

韩国中央防疫对策本部13日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例4167例，累计确诊67.903万例。

单日新增病例较前一天减少218例。得益于政府上月18日起实施高强度的防疫措施和新冠疫苗加强针接种率提高，境内疫情总体上呈现缓和趋势。