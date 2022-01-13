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    14:19, 13 一月 2022 | GMT +6

    阿拉木图举行集安组织维和部队撤离仪式

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    哈通社/阿拉木图/1月13日—阿拉木图13日举行集体安全条约组织维和部队撤离仪式。

    集安组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯、哈萨克斯坦国防部副部长穆哈梅特詹·塔拉索夫少将、阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫出席了撤离仪式。

    仪式以默哀一分钟的形式开幕。

    国防部副部长塔拉索夫少将表示，哈萨克斯坦总统、武装力量总司令哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫呼吁成员国元首建立联合维和特遣队，帮助稳定国内局势。

    根据国防部长的命令，一些维和人员获得了«为国际合作做出贡献»的奖章和证书。

    «我代表国防部部长向联合维和特遣队的每位军人表示感谢。你们为战略和其他重要设施提供了安全保障。»他说。

    此外，根据国防部长的命令，多位维和军人被授予《为国际合作做出的贡献》勋章及证书。

    值得一提的是，集安组织成员国亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦本着友好和军事合作的原则，向哈萨克斯坦境内共派遣了2030名军人和250台军事技术装备，作为恢复宪法秩序的兄弟援助。

    在此次行动中，维和部队执行了保护哈萨克斯坦国家、军事和社会设施的任务。维和部队的支援，使得哈萨克斯坦武装部队和执法机构集中力量应对武装暴徒。

    【编译：达娜】


    标签:
    国防部 阿拉木图 军事 打击极端恐怖主义 集安组织 黄金储备 恐怖袭击
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