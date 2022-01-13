世卫组织总干事：奥密克戎没有德尔塔那么严重，但它仍危险

哈通社/努尔苏丹/1月13日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天表示，在奥密克戎变异株的推动下，上周世界各地报告的新冠新增病例超过1500万例，这是迄今为止单周七天内报告病例最多的一周。

世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦向记者表示，“巨大的增长”是由奥密克戎变种推动的，这一变种正在几乎所有国家迅速取代德尔塔变体。

他表示，尽管病例数量很多，但自去年10月以来，每周报告的死亡人数“保持稳定”，平均为4.8万人。大多数国家的住院患者数量也在增加，但没有达到前几波疫情的水平。

他指出，这可能是由于奥密克戎致病的严重程度降低，以及对疫苗接种或以前感染而产生的广泛免疫力。

“5万死亡数字实在太高”

谭德塞表示，虽然奥密克戎引起的疾病没有德尔塔那么严重，但它仍然是一种危险的病毒，特别是对那些没有接种疫苗的人而言。

他说：“每周近5万人死亡这一数字实在是太多了。学会与这种病毒共存并不意味着我们可以或应该接受这样的死亡人数。”

他指出，在全世界这么多人仍然没有接种疫苗的情况下，世界不能 “让这种病毒逍遥自在、到处横行”。

例如，在非洲，超过85%的人尚未接种过任何一剂疫苗。“除非我们缩小这一差距，否则我们无法结束这一大流行病的急性阶段”。

取得进展

谭德塞随后列举了在今年年中之前实现为每个国家70%的人口接种疫苗的目标方面取得的一些进展。

去年12月份，“2019冠状病毒病疫苗获取机制”运送的疫苗数量是11月的两倍以上。在接下来的日子里，该倡议应该会发送其第10亿剂疫苗。

谭德塞表示，去年的一些供应限制也开始得到缓解，但仍有很长的路要走。

到目前为止，90个国家仍未达到40%的目标，其中36个国家的疫苗接种率不到10%。

新疫苗

谭德塞还强调了世卫组织新冠疫苗成分技术咨询小组周二发布的一份临时说明，重申需要更多的疫苗以在预防感染方面产生更大影响。

专家们表示，在开发出这种疫苗之前，可能需要更新当前疫苗的成分。

此外，不断注射加强针的疫苗接种策略 «不太可能持续»。

沉重的代价

谭德塞表示，世界各地住院的绝大多数人都没有接种疫苗。

与此同时，虽然免疫接种在预防严重疾病和死亡方面仍然非常有效，但它们并不能完全防止传播。

他说：“更多的传播意味着更多的住院治疗，更多的死亡，更多的人失业，包括教师和卫生工作者，以及出现另一种比奥密克戎更易传播和更致命的变种的风险。”

庞大的病例数量也意味着已经不堪重负和精疲力尽的卫生工作者将面临更大的压力。

去年发表的一项研究表明，超过四分之一的卫生工作者在这一大流行期间经历了心理健康问题。来自几个国家的数据还显示，许多人已经考虑离职或已经离职。

有关孕妇

正如新冠大流行早些时候所显示的那样，孕妇感染新冠的风险并不高，但如果她们受到感染，罹患严重疾病的风险就会更高。

谭德塞表示，这就是为什么所有国家的孕妇都应获得疫苗接种，以保护她们自己和婴儿的生命的重要原因。

他还呼吁将孕妇纳入新疗法和疫苗的临床试验中。

谭德塞还强调，幸运的是，在子宫内或在分娩时出现母婴传播的情况非常罕见，在母乳中也没有发现活跃的病毒。