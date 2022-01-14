儿童与执勤军人握手的图片令国人动容

哈通社/努尔苏丹/1月14日 – 在社交媒体当中广泛流传的一张儿童与正在执勤中的军人握手的照片感动了许多哈萨克斯坦人。

哈通社记者证实了这张照片的真实性，并且查证到了照片中被拍摄的军人的身份。

照片上的军人，是隶属于国民警卫队南部军区第6698部队的下士沙赫鲁赫·哈萨诺夫。

1月4日当天，他应紧急召唤结束假期归队，并被部署在奇姆肯特市市政府周边，负责维护秩序和保障安全。

«这张照片是在1月7日拍摄的。当时我在市政府前的广场上执勤，一个小男孩突然跑到了我的身前，并向我致敬。我和孩子握了手，摸了摸他的头，之后他就跑向自己的父亲那里去了。» 沙赫鲁赫·哈萨诺夫说。

而据照片中的孩子的父亲介绍，当天在家里呆了很久的孩子很无聊，所以他就带着孩子散步，看到广场上的军人时，孩子向父亲提出要去和军人握手的要求，并独自跑向了军人。

这一幕被当时正在广场上进行拍摄的Otyrar tv记者拍了下来。

这张照片不仅在社交媒体上广泛传播，甚至还有人将它画成了漫画。

沙赫鲁赫·哈萨诺夫下士在国民警卫队工作了 10 年。已婚，有两个儿子。儿子们说他们将追随父亲的脚步，成为一名军人。

【编译：木合塔尔·木拉提】