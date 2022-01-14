奥密克戎将很快取代德尔塔 成为哈萨克斯坦主要毒株

哈通社/努尔苏丹/1月14日—新冠变异病毒奥密克戎毒株将很快取代德尔塔毒株，成为哈萨克斯坦的主要毒株。

阿拉木图市首席卫生医师卡尔勒哈什·阿布德扎帕若娃在14日举行的新闻发布会上表示，新出现的奥密克戎毒株将在人群中迅速传播，并取代先前的德尔塔毒株。

阿布德扎帕若娃提醒说，为达到所需的群体免疫水平，有必要继续提高疫苗接种率。据其介绍，阿拉木图目前的抗新冠免疫层水平尚且不足，为60%。

在此方面，她呼吁第一批接种新冠疫苗的民众前来施打加强针。

«据科学家研究发现，使用现有疫苗进行新一轮接种可降低因感染奥密克戎毒株而导致的住院率和死亡率70%以上。因此，我呼吁尚未接种疫苗的公民在完成全剂量初始疫苗后6个月前来追打加强针。现阶段，全市所有居民都必须严格遵守限制措施、在公共场所社交距离和口罩制度的要求。» 阿布德扎帕若娃说

阿布德扎帕若娃还表示，奥密克戎毒株对20-30岁之间年轻人群的冲击较大。近期的数据显示，在20-40岁人群当中，确诊病例急剧增长16.4%，在青年中人群中增长了1.1%。这也是奥密 克戎毒株的典型特征。

【编译：达娜】