总理：对防疫措施的忽视将导致感染率的增加

哈通社/努尔苏丹/1月18日—哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在18日召开的政府会议期间表示，对新冠肺炎防疫措施的忽视将导致感染率的增加。

总理表示，全国所有地区的感染率急剧上升。自年初以来，感染率增长21倍。目前除了突厥斯坦州外，其他所有地区都处于«红区»。努尔苏丹、阿拉木图市，以及卡拉干达州和阿特劳州的日新增确诊病例居全国最高。现阶段最重要的是要严格控制所有地区的流行病学情况。

据其介绍，新冠疫情防控跨部门联合委员会已在这些地区采取了额外的限制措施。

«必须严格遵守基本的预防措施，例如戴口罩和保持社交距离。需要明白的是，对防疫措施的忽视将导致感染率的进一步增加。因此有必要加强监测小组的工作。为减少病毒传播，要及时隔离患者，避免人群聚集。»总理说。

在此方面，总理指示卫生部和地方政府在医院配备额外的床位。

总理还指示，有必要在PCR检测水平较低的地区增加检测数量。尤其是在阿拉木图州、东哈州、江布尔州、库斯塔奈州和突厥斯坦州。此外，首都、阿拉木图市、奇姆肯特市，以及阿特劳州、突厥斯坦州、阿拉木图州、克孜勒奥尔达州和曼格斯套州的疫苗加强针接种率没有提高。

«这意味着地方政府没有对此引起重视。因此，这些地区应加强这项工作。»总理说。

【编译：达娜】