哈通社/努尔苏丹/1月18日--政府会议通过稳定国内社会经济形势行动计划草案。

国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫向18日召开的政府会提交了“关于批准稳定哈萨克斯坦共和国社会经济形势行动计划 ”草案 。

部长表示，落实国家总统的工作指示框架下，国家经济部与相关政府机构和组织共同制定了“稳定哈萨克斯坦共和国社会经济形势行动计划 ” 。该计划包括 51 项措施，以恢复公共秩序和安全、社会和其他基础设施、解决社会问题、防止不合理的物价上涨、支持人口和创业，以及组织和财务问题。

具体来说，该计划包含旨在恢复公共秩序和安全、社会和其他基础设施的 11 项措施。

“这11项措施旨在提高执法人员的战备状态，恢复受损的不动产，以及执法机构、卫生、教育和公用事业的物质和技术设施。 ” 他说。

同时，包括社会问题方向的10项措施。其中包括对受伤执法人员提供补偿、对遇难者的家属提供援助、减轻企业和民众债务负担措施、引入新的程序和机制为有需要的公民提供住房援助等。

库安特洛夫介绍说，计划实施15项措施，以防止价格的不合理上涨。这些措施包括制定新的液化石油气销售机制，增加对稳定食品价格的前瞻性机制的资金投入，以及采取措施防止煤炭价格上涨等。

与此同时，计划实施7项支持人口和创业措施。例如，拟将已启动的税务稽查、海关稽查暂停和延期至2022年2月1日等。

此外，计划在组织和财务问题方向实施8项措施。 其中包括确保外汇市场稳定、制定或更新西部地区经济社会发展综合规划、修订 2022 年国家预算以资助消除骚乱后果的措施等。

经审议，政府会议通过以上行动计划草案。

【编译：阿依波塔】