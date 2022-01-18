首任总统纳扎尔巴耶夫向全国人民发表讲话

哈通社/努尔苏丹/1月18日 – 哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫18日向全体哈萨克斯坦共和国人民发表视频讲话。

首任总统在讲话中指出，有组织的极端主义团伙在2022年开初向哈萨克斯坦发动了有预谋的袭击，对哈萨克斯坦的领土主权完整和国民的生命健康财产安全造成了严重的威胁。

首任总统说：«有赖于哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的果断决策，国家的根基得到了保护。»

纳扎尔巴耶夫向所有在暴行中遇难的人的亲属致以慰问，并呼吁国民团结在托卡耶夫总统周围。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦应从此次悲剧中吸取教训，对事件的前因后果展开详细的调查，找出组织和发动袭击的责任人，并确保这样的悲剧不会再次发生。

首任总统强调，自他于2019年自愿辞去哈萨克斯坦总统职务以来，他一直以退休人员的身份在努尔苏丹市居住，没有离开过。

民族领袖着重指出，托卡耶夫总统作为哈萨克斯坦共和国的领导人，拥有完整的权力，他不仅是安全会议的主席，很快还将接任执政党«祖国之光党»党主席的职务。因此，所有关于国家高层当中存在争端和冲突的谣言都是毫无根据的。

首任总统纳扎尔巴耶夫还在讲话中表示，先辈们追寻了数个世代的自由、独立与主权，已在哈萨克斯坦人民的手中实现了30年的繁荣发展。

在这30年间里，团结一致的哈萨克斯坦人民通过推进渐进式的改革，在社会和经济发展方面取得了巨大成就，使哈萨克斯坦成为了中亚乃至独联体中各领域的佼佼者，成为了国际舞台上备受尊敬的、有威望的国家。

首任总统呼吁国民要向珍爱自己的眼球一样珍惜来之不易的自由与独立主权，维护国家的稳定和安宁。

«只要我们团结一心，任何敌人都永远别想击败我们。»他说。

在讲话最后，纳扎尔巴耶夫再度呼吁国民支持托卡耶夫总统旨在改善人民福利的新改革方案，并感谢人民对他在担任国家领导人期间所追求的改革和现代化进程的支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】