哈萨克斯坦外交部长对比利时进行工作访问

哈通社/努尔苏丹/1月19日-- 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对比利时进行了工访问。

据外交部新闻消息，工作访问框架下，外交部长与比利时副首相兼外交大臣索菲·维尔梅斯、欧盟委员会主席首席外交政策顾问西蒙·莫尔杜、欧盟人权事务特别代表伊蒙·吉尔摩、欧盟对外行动署秘书长斯蒂法诺·桑尼诺和欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉举行了一系列双边会谈。

哈萨克斯坦和欧盟重申了在双边关系各个领域发展互利、多方面合作的意愿， 这是哈萨克斯坦外交部长特列吾别尔德与欧盟和比利时领导人会谈的主题之一。

2020 年3 月生效的《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》标志着双边关系进入了新的发展阶段。

与欧洲伙伴讨论的主要议题是哈欧合作的加强、哈萨克斯坦目前的局势，以及落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于2021 年 11 月 25 -26 日对布鲁塞尔进行的首次正式访问结果。

同时，哈外长向欧洲合作伙伴介绍了哈萨克斯坦国内政治局势和在集体安全条约组织维和部队的参与下开展的反恐行动，以及集安组织分阶段撤离哈萨克斯坦进程。 并且，他还重申了国家对保持独立 30 年来取得的民主成就和变革的承诺。

与欧盟人权事务特别代表伊蒙·吉尔摩和欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉进行会谈期间的主要议题是人权和地区安全问题。在这方面， 部长简要介绍了哈萨克斯坦在进行的政治改革的主要方面。

与会者对哈萨克斯坦进行的广泛改革表示了支持，并指出了民主化进程对整个哈欧伙伴关系的重要性。

与欧盟委员会主席首席外交政策顾问西蒙·莫尔杜举行会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦总统对布鲁塞尔进行正式访问期间与该国领导人之间达成的共识结果，以及包括阿富汗问题和水资源管理问题在内的国际和地区问题。

访问期间，哈外长还为欧洲媒体举行了新闻发布会，介绍了哈萨克斯坦当前的局势，以及总统为推动国家进一步发展而进行的新改革。

在布鲁塞尔期间，哈萨克斯坦外长特列吾别尔德与法国外长让-伊夫·勒德里昂举行了电话会谈。 考虑到法国开始担任欧盟理事会轮值主席国，双方就今年4月召开欧盟-哈萨克斯坦合作委员会例会达成共识。





【编译：阿依波塔】