研究：接种加强针可提高对奥密克戎抗体水平

哈通社/努尔苏丹/1月20日--据韩联社报道，韩国国立保健研究院旗下国立传染病研究所20日表示，调查国内20至59岁接种新冠疫苗的35人发现，接种加强针两三周后，针对新冠新变异株«奥密克戎»的中和抗体水平最高增至29倍。

据调查，首剂和第二剂接种阿斯利康疫苗后第三剂接种辉瑞疫苗的15人中和抗体水平增至完成第二剂时的28.9倍；首剂接种阿斯利康疫苗后第二和第三剂接种辉瑞疫苗的10人中和抗体水平增至10.5倍；第一至第三剂均施打辉瑞疫苗的10人中和抗体水平增至17倍。

施打加强针还对新冠变异株«德尔塔»和非变异毒株产生预防效果。首剂接种阿斯利康疫苗后第二和第三剂接种辉瑞疫苗的10人对德尔塔、非变异株的中和抗体水平分别增至14.3倍和9.9倍。第一至第三剂均施打辉瑞疫苗的10人对德尔塔、非变异的中和抗体水平分别增至21倍和7.8倍。

但是此次调查对象仅35人，而且不含传染风险高的60岁以上人群，样本代表性不足。

另外，研究所表示，去年7月至10月参与国民健康营养调查的1482人（10至94岁）抗体阳性率为67.1%。接种疫苗的1114人中，首剂接种者抗体阳性率为70%，完成全程接种者99.2%。