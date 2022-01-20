哈萨克斯坦大使会见伊合组织秘书长

哈通社/努尔苏丹/1月20日-- 哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使兼哈萨克斯坦常驻伊斯兰合作组织代表别热克•阿仁日前会见伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·布拉欣·塔哈。

会见期间，双方就共同关心的国际问题，以及伊斯兰世界的现状等交换了意见。

同时，双方还讨论了哈萨克斯坦与伊斯兰合作组织进一步发展合作问题，包括伊斯兰食品安全组织、伊斯兰和解、建立伊斯兰合作组织-15对话平台，以及实施哈萨克斯坦的倡议等问题。

哈萨克斯坦大使向该组织秘书长介绍了今年1月初在哈萨克斯坦发生的事件详情，以及通过国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫及时采取的果敢措施，趋于稳定的局势，包括集体安全条约组织维和部队撤离哈萨克斯坦程序的结束。

在这方面，哈萨克斯坦大使就该组织于 2022 年 1 月 6 日及时发出的与哈萨克斯坦人民开展合作保护哈萨克斯坦主权、安全与领土完整声明表示了感谢。

塔哈对哈萨克斯坦在本组织内的工作给予了高度评价，并表示总秘书处将继续全力支持哈萨克斯坦旨在发展伊斯兰世界的倡议。

秘书长重申伊斯兰合作组织与哈萨克斯坦的合作，并祝愿哈萨克斯坦人民和平与繁荣。

【编译：阿依波塔】