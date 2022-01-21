外交部：欧洲议会对哈国局势的决议片面和不客观

哈通社/努尔苏丹/1月21日 – 哈萨克斯坦外交部于1月21日发布声明表示，欧洲议会关于哈萨克斯坦局势所通过的决议是片面和不客观的，这种对«悲惨一月»事件缺乏客观评估的做法引人忧虑。

外交部声明指出，哈萨克斯坦已经承诺将会向国际社会提交相关事件的调查报告。

因此，哈方认为，在哈国领导人提交有关一月初相关事件的正式调查报告公布之前，通过这种决议文件的做法是非常不合理的。而且，欧洲议会及其他政治团体在制定相关决议的草案期间，也没有要求哈方提供任何信息。

外交部还证实，哈萨克斯坦人权问题专员以及与国家机构进行直接对话的社会团体也均表示，该决议文件的编撰者没有与他们开展任何沟通。

哈萨克斯坦外交部指出，部分外国媒体针对哈萨克斯坦执法机构开展的合法的反恐行动进行了不实报道，这些媒体的报道内容存在大量矛盾和错误信息。

外交部声明中强调指出，哈萨克斯坦作为联合国人权理事会成员，以及重要的国际组织成员和人道领域多边协议的缔约国，始终致力于维护法治秩序和保护公民权利与自由，在保障国际和地区安全、打击国际恐怖主义领域作出了重要的贡献。

外交部声明还表示，哈萨克斯坦愿意在相互理解和尊重的原则基础上，与欧盟所有机构开展建设性互动。

欧洲议会此次仓促通过的决议，将会对哈萨克斯坦共和国总统正在开展的旨在加强民主制度和公民社会发展的改革进程带来负面影响。

据悉，欧洲议会20日在法国斯特拉斯堡举行了今年的首次全体会议，会上就哈萨克斯坦一月份的恐怖暴力袭击事件进行了讨论，并通过了一份特别决议。

【编译：木合塔尔·木拉提】