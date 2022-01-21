外长在欧安组织会议上就“悲惨一月”事件举行简报会

哈通社/努尔苏丹/1月21日—哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在对维也纳进行工作访问期间，在欧洲安全与合作组织（欧安组织）常设理事会会议上就有关今年一月在哈萨克斯坦发生的暴乱事件举行了简报会。

特列吾别尔德向欧安组织成员国代表介绍了事件的起因、反恐行动的结果，以及集安组织的维和任务。他强调，目前国内局势已完全稳定，哈萨克斯坦将继续其多边外交政策并遵守所有国际义务。

外长还介绍了托卡耶夫总统向新政府下达的有关改善国家社会经济状况的任务，以及在«倾听人民声音的国家»概念框架下的政治改革。

访问框架内，特列吾别尔德分别会见了欧安组织秘书长赫尔加•施密德、民主制度和人权办公室主任马泰奥·麦卡奇、欧安组织议会主席玛格丽特•索德费尔特。

会谈中，双方就先前达成的协议的实施情况，以及在托卡耶夫总统新改革框架内的合作前景等问题进行了讨论。

哈萨克斯坦外长还与奥地利欧洲和国际事务部长亚历山大·沙伦贝格举行了双边会晤，并就进一步加强合作进行了讨论。此外，考虑到哈萨克斯坦与奥地利建交30周年，双方还特别谈到了今年举行的相关活动，同时还就扩大双边法律框架达成了共识。 根据会谈结果，双方举行了联合新闻发布会。

【编译：达娜】