摩尔多瓦宣布进入能源紧急状态

哈通社/布加勒斯特/1月21日 —— 据新华社报道，摩尔多瓦议会20日通过决议，宣布该国进入为期60天的能源紧急状态，以应对俄罗斯可能暂停天然气供应造成的影响。

根据议会决议，在紧急状态期间，摩尔多瓦紧急状态委员会有权发布一系列应急措施，包括使天然气和其他能源的消费合理化；设立向消费者收取费用的快捷手段；建立快速购买天然气的特殊机制；对财政资源进行分配，以确保购买所需天然气等。

摩尔多瓦总理加夫里利察当天在议会发言，就政府请求议会批准国家进入能源紧急状态进行说明。她说，俄罗斯天然气工业股份公司今年首次使用天然气供应合同中的预付款条款，要求摩尔多瓦天然气公司在本月20日前支付1月份天然气供应的50%预付款，但摩尔多瓦天然气公司没有这笔财政资源。

另据媒体报道，摩尔多瓦天然气公司20日表示，该公司已支付1月份天然气供应的50%预付款。此前，俄方拒绝了摩方提出的重新调整1月份天然气供应付款办法的要求，并警告说将自21日起暂停向摩尔多瓦输送天然气。

摩尔多瓦和俄罗斯均为原苏联加盟共和国，天然气债务是两国能源合作中的主要问题。去年10月，俄罗斯因双方未及时续签天然气供应合同而减少对摩尔多瓦的天然气供应，摩尔多瓦为此曾实施为期一个月的能源紧急状态。



