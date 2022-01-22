哈萨克斯坦外长会见联合国代表

哈通社/努尔苏丹/1月22日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在对瑞士进行工作访问期间，会见了联合国人权事务副高级专员纳达·纳希夫和人权理事会现任主席--阿根廷常驻联合国代表费德里科·维勒加斯。

会上，特列吾别尔德指出，与联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）之间开展互动是哈萨克斯坦与联合国系统合作的主要领域之一。哈萨克斯坦将人权高专办视为全球、区域和国家层面的人权保护领域的领先国际机构。

对此，哈方高度赞赏和支持联合国人权高专办在人权领域开展的工作，并表示其在2022-2024年担任联合国人权理事会成员国的优先事项与理事会其他成员的活动相一致。

此外，外长还介绍了近期在哈萨克斯坦发生的暴乱事件的前因后果，以及国家为确保公共安全和恢复正常秩序所采取的措施。他表示，哈萨克斯坦当局将对此进行彻底调查，并将其结果提交给国际社会。

外长指出，哈萨克斯坦将严格遵守其在人权和法治领域的国际义务和普遍原则。按照托卡耶夫总统的指示，国家将继续推行政治现代化、经济开放和反腐败斗争。新哈萨克斯坦的议程旨在确保国民安全和优质的生活条件。

根据会谈结果，双方就建立定期联系达成了共识。

【编译：达娜】