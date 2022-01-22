托卡耶夫总统主持召开强力机构负责人会议

哈通社/努尔苏丹/1月22日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统22日主持召开强力机构负责人会议 。

总统办公厅、安全会议办公室、总检察长办公室、国家安全委员会、国防部以及内务部领导层出席会议。

会上，总统听取了关于稳定国家局势指示的实施情况，包括恢复安全和法律秩序，确保公民的合法权利。

内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫就全国所有地区实施的«治安»专项行动的执行情况进行了汇报。据其介绍，目前已就恐怖主义、谋杀、对政府官员的暴力行为、流氓行为、袭击政府大楼及其他犯罪行为共立案刑事案件1 822起，其中116起被提交至检察官程序。内务部长还指出，为了防止侵犯被捕人员的宪法权利，已与人权组织建立了密切合作。

国安委主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫在会上向总统就消除恐怖主义威胁的措施，以及在今后防止此类威胁发生的机制的制定工作进行了汇报。

国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫表示，目前，武装部队单位正在与执法机构继续履行职责，在反恐警戒«红色»级别地区维持治安，包括武器和弹药库在内的军事设施的安全得到了加强。

他还指出，国防部已开始着手执行总统关于武装部队改革的指示。

总检察长黑扎特·努尔达吾列托夫向总统汇报了此次暴乱和恐怖主义事件的调查进展情况，以及为确保被拘留和被捕公民的权利而采取的相关措施。据其介绍，96名被捕人员已获得释放。



此外，监督机构负责人就总统提出的有关对没有具体犯罪证据的案件给予减刑的指示的执行情况进行了汇报。资料显示，根据法院判决，执法机构按照行政程序共逮捕3314人，其中1884起案件被提请了减刑申请，根据结果，493名公民仅被处以警告处理。

听取汇报后，托卡耶夫总统强调需继续努力调查清楚事件的所有情况，指示总检察长办公室和内务部彻底调查每起案件。

总统指出，执法机构和相关当局应协调在信息领域的工作，及时回应公众的询问。

总统还表示，不应当允许流言和谣言的传播，公民需看到政府在确保透明度和法治方面的工作。在此方面，托卡耶夫指示总统办公厅对这一问题进行监督。

【编译：达娜】