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    15:27, 28 一月 2022 | GMT +6

    第一副总理会见中国驻哈大使

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    哈通社/努尔苏丹/1月28日-- 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利尔28日会见中国驻哈萨克斯坦大使张霄。

    会谈期间，双方就双边合作与互动的重点问题进行了讨论。

    哈方表示，有意向中国市场供应有机农产品。 在这方面，双方谈到了在“清洁能源 ” 、绿色发展和信息技术领域实施新的联合项目的巨大潜力。

    同时，就两国间的货运和定期国际航班问题交换了意见。

    副总理向张霄大使就即将到来的中国春节，以及开幕在即的北京冬奥会表示了祝贺，并预祝这一盛事取得圆满成功。

    张霄表示，与哈萨克斯坦的合作是中国外交政策的重点之一，作为哈萨克斯坦的近邻和朋友，中方将继续做可靠伙伴，愿向哈方提供必要支持和帮助。

    两国关系建立在密切的建设性对话和互利合作的基础上，并在联合国、上合组织、亚信等国际组织框架下建立了密切合作。

    哈中建交30多年来，战略伙伴关系不断迈向新台阶，边界问题得到解决，法律框架也更加稳固。

    中国仍然是哈萨克斯坦最大的对外贸易和投资伙伴之一，2021年前11个月，两国间的贸易额达110亿美元。

    双方将继续开展贸易、投资与大项目合作，以造福两国人民，并全面落实战略伙伴关系。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 外交 哈萨克斯坦与中国 政府 黄金储备
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