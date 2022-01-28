首任总统：哈萨克斯坦一定能通过新时代的一切考验

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 据首任总统官网消息，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫28日出席祖国之光党第21次非例行代表大会。

首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫在大会上发言时指出，祖国之光党是哈萨克斯坦重要的政治力量。

«党始终将捍卫社会整体利益、维护国家主权独立作为首要任务。我们共同实现了许多成就，其中最重要的，是为哈萨克斯坦的不断发展奠定了坚实的基础。保持这项工作的延续性非常重要。»哈萨克斯坦首任总统说。

努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫强调了此次会议的历史意义，并表示他相信党内同仁会支持他提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为祖国之光党主席的决定。

«一年半以来，我们的党得到了系统性的革新。我认为，将党的控制权完全移交给现任总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，将是这一过程的最后阶段。由政党提名参选总统并且获得了党内支持的人，应当成为党的领导者。在哈萨克斯坦总统的领导下，如今正在实施重要的社会经济和政治改革。作为掌握了许多必要资源的祖国之光党，应成为这些改革的有力支撑。»民族领袖说。

首任总统强调指出，旨在巩固国家主权的大范围改革想要取得有效的成果，必须得到国民的全面支持。

«我反复强调，只有保证国家的团结、和平、稳定与和谐，才能确保实现宏大的发展目标。三十年以来的成就是一个明证。如今，我们正在迈入独立的第四个十年。这是一个纷繁复杂，充满了危机和必须做出负责任的决策的时代。我相信，哈萨克斯坦一定能通过新时代的一切考验。明确的目标、坚定的政治意愿，以及最重要的——来自人民的支持，将是其保障。»努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】