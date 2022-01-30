托卡耶夫总统接受哈巴尔电视台专访

哈通社/努尔苏丹/1月30日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日接受了哈巴尔电视台的专访。

采访期间，总统回答了有关一月事件的原因和后果，即将进行的政治和社会改革，以及哈萨克斯坦在外交政策中的主要伙伴和关系等问题。

谈到一月事件时，总统表示，关于寻求集安组织帮助方面，哈萨克斯坦并没有因此欠下什么。“我可以很负责任的告诉大家，克里姆林宫并没有提任何先决条件。俄罗斯是哈萨克斯坦的盟友， 2013年在叶卡捷琳堡签署了相关协议。阿拉木图事件发生之前，两国之间的关系就一直是密切、建设性和真正的伙伴关系，未来也会将这一关系持续下去。应俄罗斯总统邀请，我将于2月中旬访问莫斯科，双方将签署关于两国长期合作的重要的文件。 ”

谁是一月事件的幕后主使？关于这一问题，总统表示，调查结果没出来之前难以下结论。“参加暴乱的大部分人，包括他们的指挥官已经离开阿拉木图市，有人离境，有人仍在国内。因此，需要展开详细调查 。 ”

与此同时，托卡耶夫总统回答了人事调动问题。他表示，反对完全解雇现任工作人员的做法。 “应根据干部的能力和效率进行评估。不支持彻底更换政府，宣布自己是革命者的做法。 ”

谈到 欧洲议会关于哈萨克斯坦局势所通过的决议看法时，总统表示，欧洲议会通过的决议没有强制性，只有建议性。 “ 这是他们第二次通过关于哈萨克斯坦的决议，这一次的决议是过早通过的不公平决议。因此，我对这个决议的态度很平静。”

此外，总统表示，正在考虑改革哈萨克斯坦的议会制度问题。“我正在认真考虑改革国家的议会制度和政党制度问题。议会中应有好几个强大的政党。 在这方面，培养政治文化尤其重要。 ”

谈到连任问题时，他表示，根据宪法，只能当两届总统。“无需评判过去，这是我们的历史。 我认为我作为总统的使命是在社会和整个政治体系的转型中，以及在经济方面取得积极成果。 ”

总统还就哈萨克斯坦与中国的合作发表了评论。

“中国是哈萨克斯坦最近的邻居，中国的经济发展取得了成功。我们需要与他们合作，哈萨克斯坦的农业生产者对中国市场寄予厚望。组织反华的抗议者可能并不完全了解我们的经济，也许他们会获得相应报酬。 但无论如何，中国对我们没有带来任何伤害。 ” 托卡耶夫总统说道。

去年前11个月，两国贸易额达到了170亿美元。“我们有意进一步发展合作。 我们需要研究中国，学习中文。 当然，这不是说要投靠中国，是要明白中国是个大国，需要与其合作。 ”

【编译：阿依波塔】