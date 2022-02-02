政府总理主持召开投资总部工作会议

哈通社/努尔苏丹/2月2日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫2日主持召开投资总部工作会议。

会议审议了2021年的招商引资目标指标以及2022年的计划执行情况。

2021年，全国固定资产投资13.2万亿坚戈，与2020年相比增长7.3%。其中，主要驱动力制造业增长1.4倍，建筑业增长1.2倍，农业增长1.3倍。

制造业领域中，冶金行业增长27%，纺织业增长28%，制药业增长39%、化学工业增长55%、矿产加工增长100%。

全国固定资产投资年度计划完成率达94%。

从各地区来看，奇姆肯特市(115.5%)、阿克托别州(101.8%)和库斯塔奈州(101.3%)三个地区超额完成了指标；阿拉木图市(99.8%)、阿特劳州(99.1%)、江布尔州(97.4%)、巴甫洛达尔州(96.2%)以及努尔苏丹市(96.1%)勉强完成指标；东哈州(92.1%)、曼格斯套州(90.8%)、阿拉木图州(89.7%)、阿克莫拉州(89.4%)、突厥斯坦州(82,5%)以及北哈州(80.4%)未能完成指标；而西哈州(69.6%)和克孜勒奥尔达州(66.4%)的计划完成率最低。

此外，根据2021年前9个月的结果，哈萨克斯坦经济吸引的外国直接投资增长49%，达187亿美元。所有主要投资国家对哈萨克斯坦经济资本的流入量额呈现增长。排名前10位的投资国依次为荷兰、美国、瑞士、中国、俄罗斯、英国、比利时、土耳其、韩国和法国。

总理表示，未能完成投资计划的两个地区（西哈州和克孜勒奥尔达州）政府领导层将受到相关处分，并指示其余地区高度关注绩效考核指标（KPI）。

«中央政府和地方政府应继续努力吸引国内外投资。»总理说。

【编译：达娜】