世界反兴奋剂机构主席：干血点检测方法首次在奥运会上正式应用

哈通社/北京/2月2日 —— 据新华社报道，世界反兴奋剂机构（WADA）主席班卡在2日举行的新闻发布会上表示，干血点检测方法将首次在奥运会上正式应用，其前景令人期待。

据班卡介绍，干血点检测方法与传统的兴奋剂检测方式相比有一些优势，比如样品的采集更便捷、运输和储存更方便等。在去年的一些重要赛事中，这项技术已经得到了部分应用，而在北京冬奥会上，干血点检测方法将在反兴奋剂检测中首次成为常规检测手段。

据中国反兴奋剂中心主任陈志宇介绍，干血点检测方法是由中国全程参与研发的。与传统血检相比，这种方法快速、简单、经济而且样品易于保存与运输。陈志宇表示，干血点是一种具有创新性、革命性的检测方法。这是我国首次在反兴奋剂领域全方位参与的创新项目，中心参与规则制定、检查要求、检测技术和器材研发等各方面工作，保证这项技术第一时间在中国落地。东京奥运会之前，中国进行了400多例干血点检测。

世界反兴奋剂机构副主席杨扬也参加了当日的发布会。她说，运动员不是一开始就想到要破坏规则，他们的梦想是赢得奖牌。正因如此，保护和支持他们的梦想、维护体育运动的纯洁性特别重要。