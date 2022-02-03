能源部：还未就是否建造核电站达成任何决定

哈通社/努尔苏丹/2月3日—能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫3日在新闻发布中心举行的记者招待会上，就关于建设核电站项目发表了评论。

招待会上，记者提问：«近日，俄罗斯国家原子能公司(Rosatom)总干事阿列克谢·利哈乔夫(Alexey Likhachev)表示，一月事件不会影响该公司与哈萨克斯坦合作建设核电站。能否介绍一下有关项目的进展情况？»

对此，阿克硕拉科夫回答，这两者之间没有任何关联。核电站是一个非常敏感的问题，目前还没有就是否建造核电站达成任何决定。

他表示，哈萨克斯坦至2035年的能源平衡预测中提供了各种替代能源方案。

«随着‘绿色’政策提上日程，我们无法发展燃煤发电，因为其并不能称之为环保能源。而尽管天然气是一种更为清洁的燃料，但它也会出现枯竭。天然气不仅可以作为燃料，还能作为许多行业的优良原材料，而民众也在日常生活中也会使用天然气。考虑到所有这些因素，建设核电站只是众多方式中的其中一种。»部长说。

他还强调，建设核电站计划必须征求公众意见。

«我再次强调，这是一个非常敏感的问题，需要进行仔细研究。首先将是征求民众意见。但目前并没有就是否建造核电站达成任何决定。»部长说。

【编译：达娜】