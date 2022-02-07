中国之行——托卡耶夫总统的奥运外交

哈通社/努尔苏丹/2月7日 – 应中国国家主席习近平的邀请，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为出席第24届冬奥会开幕式，于几日前对北京进行了工作访问。

这是我国总统今年的首次对外访问。这场盛大的国际赛事的举办，恰逢中国农历新年，可谓意义深刻，中国人民正在以饱满的热情迎接雪豹之年的到来。

除了哈萨克斯坦总统以外，还有30多位国家领导人和国际组织负责人及其亲属访问了北京。

北京当天的天气晴朗，没有下雪，但有些寒冷。对于这场四年一度的国际体育盛会，当地人民的热情十分高涨，售卖奥运纪念品的商店门前甚至排起了长队。从人们的眼神当中，能够看到他们对国家的自豪和激动之情。

哈萨克斯坦总统于2月3日飞抵了中国的首都。在机场迎接总统的，是中国政府欧亚事务特别代表李辉。值得一提的是，这位高级官员曾在去年的12月30日，在总统府受到了托卡耶夫总统的接见，并向总统转交了中国国家主席的奥运会开幕式邀请。按照总统的说法，他与李辉相识已有40年，两人在上世纪80年代曾在北京有过深交。

哈萨克斯坦外交代表团入住了位于北京市西部的钓鱼台国宾馆。这座国宾馆是一个庞大的建筑群，有着800多年的历史。在古代，这里是中国皇室的庄园。中国历史上的金朝皇帝完颜璟曾在这里筑台垂钓，因而得名«钓鱼台»。

在这里需要提及的是，除了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫以外，大型盛会期间，被安排入住钓鱼台官邸的国家元首只有俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和巴基斯坦总理伊姆兰·艾哈迈德·汗·尼亚兹。而其他国家代表团则被安置在了酒店当中。这显然体现了中国方面，对哈萨克斯坦领导人，或者说对哈萨克斯坦这个国家的高度尊重和特别重视。

由于冠状病毒新变种奥密克戎在全球的肆虐，中国政府实施了前所未有的高强度防疫限制措施。这也对外交对接工作产生了一些影响。例如，根据总统出访的相关规定，哈萨克斯坦组建了由总统警卫局、总统府新闻局和礼宾司、总统事务管理局人员组成的先遣团队，提前于总统抵达前一天半飞抵北京。虽然时间紧迫，但先遣队依然同中国外交部负责人员和警卫人员一起，及时的完成了所有的对接工作。哈萨克斯坦外交使团受到了中方的热情招待。

冬奥会的开幕式在被称为«鸟巢»的国家体育馆举行。北京是目前全球唯一一个既举办夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市。这座体育馆，正是2008年夏季奥运会开幕式的举办场地。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在VIP席位上，向列队参加开幕式的哈萨克斯坦运动员们挥手致意。在总统的随行摄影师拍摄的照片中，可以看到，当哈萨克斯坦代表团出场时，土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫及其随行人员，也在向托卡耶夫总统致意。乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫也表达了致意。

这或许是因为，相比许多国家我国代表团成员数量众多，相信这些运动员也将在奥运会中表现出色，赢得奖牌。

在隔天的2月5日，哈萨克斯坦总统与中国国家主席习近平在人民大会堂举行了会晤。

这是两位国家领导人的第三次面对面的会见。两人的上一次会面，是在2019年托卡耶夫总统对中国进行国事访问的时候。

在此期间，双方一直借助先进的通讯工具进行着定期的交流互动，保证了两国之间相互合作的不断加深和巩固。

此次会谈中，习近平对哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫表示了热诚的欢迎。这一点，既可以从两国领导人会谈的内容上，也可以从他们一同合影并在没有翻译的情况下交谈的事实中体现出来。

两国元首就推动哈中全面战略合作迈上新台阶进行了富有成果的会谈。中国国家主席表示，这次会晤为两国未来30年的黄金时代铺平了道路。会谈结束时，托卡耶夫总统盛情邀请习近平对我国进行国事访问。预期，中国领导人将在今年的九月份访问哈萨克斯坦。

在此次访华之行中，托卡耶夫总统还与其他多个访问中国的外国使节团代表进行了会晤。期间，总统会见了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、世卫组织总干事，以及波兰、新加坡、卡塔尔、巴基斯坦和中亚国家的领导人。这些领导人都对总统在一月事件中为平息事态而采取的措施表示了支持。

结束了访问行程的托卡耶夫总统目前已经飞回了哈萨克斯坦。在回程的5个小时中，总统分享了他在此行中的感受。他表示，今年的首次对外访问令人满意。

众所周知，托卡耶夫总统是当今世界上少数几位精通中文的国家领导人之一。总统曾经在中国留学并工作，系统的研究了中国上千年的历史与文化。我相信，中国人民也还记得总统在2019年接受中央电视台CCTV的采访后，给中国记者留下的手书。在人民大会堂举行的会晤中，习近平称呼托卡耶夫为«中国人民的老朋友»。

托卡耶夫总统指出，中国在发展的所有指标方面都位于国际前列，其经济规模已经位居全球第二位，预计未来10年内将成为世界第一。我认为，和中国这样的国家相邻，是哈萨克斯坦的优势。哈萨克斯坦与中国之间有着1782公里的边境线。在许多国家抵制北京奥运会的时刻，不对这个友好的邻国表达支持，不去参加开幕式显然是不合适的。总统的决定十分正确。

本文作者为总统新闻秘书 别热克·瓦里

【编译：木合塔尔·木拉提】