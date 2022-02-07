参议院副议长出席欧安组织议会大会会议

哈通社/努尔苏丹/2月7日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫7日以视频形式出席欧安组织议会大会会议。

本次会议主题为《清洁能源革命及其在欧安组织地区的后果》。

与会各方针对能源领域现状、最新的技术创新及其与向清洁能源过渡有关的地缘政治、社会经济和环境后果等问题进行了讨论。

会议指出，使用传统能源产生的气体排放是导致全球变暖的主要因素，因此在向绿色能源过渡时期，需要各国及其议会积极协调各方立场并开展良性互动。

作为欧安组织议会大会副主席和可持续发展特别代表，阿斯哈尔·沙克洛夫在发言中指出，尽管传统能源资源丰富，但哈萨克斯坦在落实千年发展目标方面始终积极顺应全球«绿色»发展趋势。

他指出，托卡耶夫总统设定的目标是到 2030 年将排放量减少 15%，并确保哈萨克斯坦到 2060 年实现碳中和。

他还表示，科技进步是能源转型的重要支撑，哈萨克斯坦在这方面已经制定和开展了一系列旨在发展技术和培训人才的措施，例如在该领域开设世界领先大学的分支机构。

阿斯哈尔·沙克洛夫指出，«绿色增长»进程应涵盖社会问题的所有领域，包括接受教育和制定社会保护措施。

会议还就旨在将能源部门排放量减少97%的碳中和学说进行了讨论。

欧安组织经济事务总委员会成员古马尔·杜伊森巴耶夫也出席了本次会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】