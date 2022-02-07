总统会见欧盟中亚问题特别代表

哈通社/努尔苏丹/2月7日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日会见欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉。

会谈期间总统表示，哈萨克斯坦高度重视进一步加强与欧盟的战略伙伴关系。

同时，总统谈到了于今年 1 月 10 日与欧洲理事会主席夏尔·米歇尔举行的视频会谈，并就其在视频会谈期间对哈萨克斯坦表示的支持和对进一步加强合作表达的信心表示了感谢。

托卡耶夫总统还向特希·哈卡拉讲述了一月事件相关情况，以及总检察长办公室正在开展的公开公正调查。 国家元首指出，尊重人权和自由是哈萨克斯坦所有政府部门的优先事项。

此外，总统还向欧盟中亚问题特别代表介绍了新经济方向的实施计划，以进一步实现政治制度的现代化和协调社会不平等，以及使国民经济多样化。

托卡耶夫总统明确表示，计划在所有合作领域与欧盟建立密切联系，并全面执行迄今达成的协议。

特希·哈卡拉表示，布鲁塞尔有意进一步发展与哈萨克斯坦的关系。同时，她向总统就展开的意见交流表示了感谢。 据其表示， 欧盟完全支持托卡耶夫总统的政治改革，希望哈萨克斯坦繁荣与稳定。

【编译：阿依波塔】