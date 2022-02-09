阿什姆巴耶夫会见乌兹别克斯坦最高会议参议院议长

哈通社/努尔苏丹/2月9日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫9日会见乌兹别克斯坦最高会议参议院议长努尔丁卓恩•伊斯梅洛夫。

会谈中，双方共同指出了双方应通过立法机构之间的合作有效推动两国领导人达成的共识。

“两国总统的共同努力下，哈乌双边战略合作关系得到了有效发展。其中，议会间对话发挥了重要作用。因此，两国立法机构之间的合作具有定期和发展性质。此外，两国元首的共识下成立的议会间合作委员会将为双边立法机构的发展带来新的动力。”阿什姆巴耶夫说。

乌兹别克斯坦最高会议参议院议长指出，乌方支持哈萨克斯坦总统正在落实的改革进程。他强调，托卡耶夫总统的倡议不仅对哈萨克斯坦，对整个中亚地区非常重要。

伊斯梅洛夫表示，相信哈乌议会间合作委员会对加强两国合作关系做出贡献。

最后，双方还就国际组织，其中在独联体议会大会框架下的相互合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦参议院议长指出，今年3月28-29日在阿拉木图举行的独联体议会大会成立纪念大会将为相互合作关系的发展带来新的动力。

【编译：小穆】