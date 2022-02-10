托卡耶夫同俄罗斯总统普京举行会晤

哈通社/莫斯科/2月10日 —— 据总统府新闻局消息，正在莫斯科进行工作访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了会晤。

会谈中，两国元首就双边合作关系发展前景和区域合作关系热点问题进行了深入讨论。哈萨克斯坦总统就邀请其访问莫斯科和热情的接待向普京表示了感谢。

此外，托卡耶夫总统还向俄罗斯领导人就“一月事件”期间对哈萨克斯坦提供的支持表示了感谢。

“维和特遣队在保护战略设施方面发挥了非常重要的作用。”托卡耶夫说。

俄罗斯总统表示，哈萨克斯坦发生的骚乱事件是某个国际叛乱分子精心筹划的。

“作为集体安全条约组织成员国，俄罗斯按照条约第4条向哈萨克斯坦提供了援助。但是，哈萨克斯坦领导层发挥了主要作用。忠于事业和誓言的执法机构与武装部队履行了其职责。”普京说。

双方还高度评价了两国全面合作关系的成功发展，表示双方愿意进一步深化政治、经济、贸易、投资和人文领域的合作关系。

“接下来的会谈中，我们计划就双边战略合作等一系列问题交换意见，并签署一系列重要协议。总之，我相信将在相互战略和盟友合作关系领域取得实际成果。正如此前说的那样，俄罗斯是上帝赐予哈萨克斯坦的邻居，拥有世界上最长的陆地边界。”哈萨克斯坦总统说。

俄罗斯总统指出，俄方愿意进一步提高双边经贸合作。

“俄罗斯是哈萨克斯坦最重要的经贸合作伙伴之一。两国在国际舞台上也建立了紧密的合作。今年是哈俄建交30周年，计划举行一系列重大庆祝活动。我相信这些活动将推动双边各领域的合作。此外，双方有望在航天、能源和机械制造领域落实一系列联合项目。”普京说。

两国元首还注重关注了教育领域合作问题。此外，双方就在“波拉沙克”项目框架下将哈萨克斯坦学生在俄罗斯领先高校培养问题达成了共识。

根据会谈结果，双方签署了一系列协议。

【编译：小穆】