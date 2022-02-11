哈萨克斯坦-德国政治磋商会议在努尔苏丹举行

哈通社/努尔苏丹/2月11日—在哈萨克斯坦外交部副部长罗曼奇·瓦西里恩科和德国外交部东欧、高加索和中亚国家合作事务专员马蒂亚斯·卢滕贝格的共同主持下，哈-德政治磋商会议日前在努尔苏丹市举行。

会议在友好和建设性的气氛中进行，德国驻哈萨克斯坦大使莫妮卡·艾弗斯、哈萨克斯坦和德国外交代表以及相关领域专家参加了此次会议。

会议强调了有关在哈萨克斯坦实施的民主改革措施以及两国在社会层面建立对话框架内哈萨克斯坦与德国的合作新方向。

此外，磋商会议期间，哈萨克斯坦方面向德方提供了有关一月事件以及落实国家经济社会发展战略相关的信息。

截至目前，两国达成超过35项协议，其中包括在2019年12月和2020年 2月托卡耶夫总统访问德国期间达成的协议。双方一致认为，现有的法律框架将为两国战略伙伴关系各领域合作的发展铺平道路。

此外，会议还谈到了领国在经贸领域的积极发展态势。德国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴之一，而我国是德国在中亚的主要商业伙伴。仅过去15年，德国对哈萨克斯坦的直接投资就达到53亿美元，其中大部分（约 80%）投资于农业、可再生能源、健康、运输物流等领域。据统计，2021年1-8月，两国贸易额达34亿美元，同比增长25.3%。

会议最后，瓦西里恩科和卢滕贝格对哈德合作的发展现状表示满意，并就继续在各个领域开展合作达成共识。

【编译：达娜】