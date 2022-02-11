秘书长古特雷斯：在实现可持续发展目标的征程中，片刻都不能耽搁

哈通社/纽约/2月11日 —— 据联合国新闻处消息，联合国大会主席沙希德当地时间10日召开了首次联合国全系统会议，旨在激励开展行动，实施秘书长去年发起的 《我们的共同议程 》的开创性蓝图。

联合国秘书长古特雷斯在会上表示：“世界各地人民的福祉、我们星球的健康以及子孙后代的生存，取决于我们是否愿意团结起来，共同致力于集体解决问题和采取行动。我们片刻时间都不能浪费。”

他敦促目前参加在联合国总部举行的五个主题磋商中有关第一个主题、即首次专门讨论加速和扩大可持续发展目标磋商的参与者，“尽可能地在今年在实质内容和寻求共识方面取得进展”。

重回正轨

距离2030年只有8年时间，随着新冠疫情将世界进一步拖离正轨，古特雷斯表示，《我们的共同议程 》的建议旨在让世界“重回”实现可持续发展目标的轨道上来。

他表示，每项建议都将促进其他目标的进展，实际上也是我们对和平和人权的更广泛追求。

《我们的共同议程 》呼吁达成一项新的全球协议，在国际层面更广泛地分享权力、财富和机会，并允许发展中国家将其资源集中在可持续、包容性发展上。

古特雷斯表示，“新社会契约”将重新平衡权力和财政资源，使发展中国家能够投资于2030年议程和可持续发展目标。

实现目标

古特雷斯指出，没有放之四海而皆准的社会契约。《我们的共同议程》提议在2025年举行政府间世界社会峰会，以 “协调行动，在全球范围内创造势头”，实现各项目标，同时评估续签社会契约的努力。

他指出，在世界各地消除一切形式的贫困不仅是可持续发展目标1的目标，也是2030年议程本身的首要目标。

他表示，贫困不仅仅是没有收入。他还主张建立一个为所有人服务的全球经济，包括保障公共卫生、改革世界金融体系和保护环境。

学习危机

古特雷斯还强调了需要采取紧急行动的三个问题，它们是 “我们承诺的核心”，即不让任何人落伍。

首先，当前的学习危机“对世界上的年轻人来说首先是一场灾难…对社会的未来有非常严重的影响”。

他说，如果没有正常运作的教育系统，世界将无法满足劳动力市场的需求，无法推进性别平等和人权，也无法加强民主体制。

为解决这一问题，联合国将在9月份举行一次教育转型峰会，以重新点燃对教育和终身学习这一重要公共产品的集体承诺；动员各方采取行动，恢复失去的进展；并促进对教育和创新的重塑。

常务副秘书长将领导峰会筹备工作，古特雷斯还将在未来几周任命一名特别顾问。

性别平等

尽管妇女和女孩是每一个社会契约的核心，但古特雷斯指出，“她们的具体需求和愿望在很大程度上被忽视，她们的工作经常被低估”。

新冠大流行让人们注意到主要由女性完成的无偿护理工作，这些工作使社会的大部分人得以发挥作用，同时也加剧了针对妇女和女孩的暴力这一处于阴影下的“大流行”。

在此背景下，他要求常务副秘书长审查联合国在处理性别问题上的能力，“以确保性别平等是我们所做一切的核心”。

他说：“我鼓励会员国利用这些磋商来考虑我的建议，以及政府间进程如何才能更好地造福占世界一半的人民”。

青年是驱动力

在谈到年轻人时，古特雷斯强调了青年参与的力量以及他们在整个联合国系统内外发声的重要性，并回顾了他关于设立青年问题办公室的建议。

他表示，建立一个专注于年轻人的专门机构...将具有远远超出其制度的意义，使整个联合国系统 “负责为年轻人提供服务并与他们团结在一起”。

这不仅标志着一种文化变革，而且也发出了一个强烈的信号，即年轻人是联合国的“一股推动力”。

联大主席沙希德：联合国必须“挺身而出”

联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德在首届共同议程磋商会议期间提醒道，他的“带来希望的大会主席”任期旨在“专注于为人民、地球和繁荣提供解决方案和具体行动”。

他的优先事项包括从新冠大流行中持续恢复，“尊重所有人的权利，保护地球和振兴联合国”。

他说：“我们的世界需要希望。只有团结一致和采取集体行动才能带来希望。这一协商进程…是实现每一优先事项的关键”。

他还表示：“联合国必须加快步伐，为了我们所服务的人民，我们必须采取更多应对行动，且变得更加有效。”

寻找“共识”

尽管存在分歧，沙希德仍然坚持“我们是一个大家庭”，鼓励在议程的提案上“找到前进的道路”。

他说“我们的努力应该是找到正确的机制，确保我们达成共识。”

他表示，就像渔民一样，“让我们的船上装满鱼吧”，而不是“割断鱼钩，两手空空地回到岸上”。

他敦促会员国“本着诚信、相互信任和尊重，并以加强我们的工作和改善我们周围的世界为共同目标”。